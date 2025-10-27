Fermato l’arbitro di Napoli-Inter: stop anche per l’assistente

Dopo l’ammissione dell’errore nel concedere il rigore al Napoli sul contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, l’AIA ha deciso di adottare delle misure punitive nei confronti di chi più di altri ha sbagliato nel big match del Maradona che ha inevitabilmente penalizzato l’Inter e indirizzato la partita.

Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sia l’arbitro Maurizio Mariani che l’assistente Daniele Bindoni verranno fermati almeno per una giornata. I vertici dell’Aia hanno rivisto più volte l’episodio del rigore ed hanno decretato l’errore nel concedere la massima punizione agli azzurri senza rivedere l’episodio al monitor.

Per questa ragione, secondo la rosea, potrebbe rischiare uno stop anche il Var Marini, il quale “avrebbe dovuto far considerare meglio all’arbitro qualcosa che in fondo non aveva visto o aveva visto male”. Insomma, una magra consolazione che non restituirà però all’Inter punti importanti persi nello scontro diretto con il Napoli.