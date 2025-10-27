27 Ottobre 2025

Infortunio grave per Mkhitaryan: torna a dicembre

Tegola per Chivu

Henrikh Mkhitaryan

Brutte notizie in arrivo in casa Inter per quanto riguarda l’infortunio accusato da Mkhitaryan durante Napoli-Inter. Il centrocampista armeno è stato infatti costretto alla sostituzione per una lesione muscolare alla coscia sinistra, avvertita nel contatto con Di Lorenzo che ha portato al rigore polemico che ha sbloccato l’incontro.

Quest’oggi Mkhitaryan si sottoporrà ad esami strumentali che daranno dei tempi certi su quello che sarà il suo ritorno in campo. Nel frattempo, le prime indicazioni non inducono certo ottimismo e fanno pensare ad uno stop particolarmente lungo. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, si prevedono circa 4-6 settimane di stop per il centrocampista dell’Inter.

Un bel guaio per Cristian Chivu che, sulla falsariga di Simone Inzaghi, lo ritiene quasi insostituibile nel centrocampo nerazzurro per la sua sapienza tecnica e intelligenza tattica. Allo stesso tempo, il suo infortunio darà l’opportunità a chi ha giocato meno di mettersi in mostra nel terzetto dei titolari: Sucic, Frattesi e Zielinski avranno il durissimo compito di non farlo rimpiangere.

