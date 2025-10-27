Bergomi contro Del Piero: scontro TOTALE sull’Inter

Durante la puntata del Club di ieri sera su Sky, Beppe Bergomi e Alessandro Del Piero si sono scontrati duramente e con toni anche particolarmente accesi parlando di Inter. Nello studio condotto da Fabio Caressa si è difatti creato un clima di tensione tra i due ex calciatori che per diversi minuti hanno ribattuto colpo su colpo alle rispettive opinioni sulla forza dell’Inter negli ultimi quattro anni. Questo il dibattito tra i due che ha generato imbarazzo durante la diretta.

– Del Piero: “Mi dispiace Beppe, ma l’Inter è nettamente la squadra più forte da quattro anni. Poi, visto che non ha sempre vinto, possiamo dire che non è la più brava, perché i più bravi sono quelli che arrivano davanti”.

– Bergomi: “E allora perché non vince uno scontro diretto? I risultati mi danno ragione. Chi urla di più non è che hai ragione, alzar la voce e ogni volta dire sta cosa qua. Lo dico da quattro anni. Ha vinto scudetti, ha vinto coppe e fatto finali di Champions. Non sto dicendo che l’Inter non è forte. L’Inter è brava ma è lenta e se cerchi di tenerla su fa fatica”.

– Del Piero: “Non è questione di urlare o non urlare, se lo dico da quattro anni arrabbiati. Se tu guardi questi cinque anni, l’Inter è la squadra che ha vinto di più, quindi è stata la più forte degli altri. Milan e Juve non ci arrivano da tempo a fare una finale di Champions, l’Inter ne ha fatte due in tre anni”.

– Bergomi: “Sì ma senza fare mercato da quattro anni, prendendo solo parametri zero, cambiando ruolo ai calciatori, quella è la bravura della società”.

– Del Piero: “Se io guardo le altre squadre, io vedo Milan, Roma e Juve che hanno necessità di essere sistemate. All’Inter non vedo un reparto che deve essere sistemato”.

– Bergomi: “L’Inter ha bisogno di un difensore veloce, un centrocampista fisico e un attaccante forte nell’uno contro uno. Cosa ha di meno il Napoli? Cosa ha di meno il Milan? Hanno più fisicità, più velocità”.

– Del Piero: “Ha fatto 2 finali di Champions in 3 anni. I giocatori dell’Inter sono nettamente più forti di Napoli, Milan e Juve”.