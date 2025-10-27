Novità Thuram ad Appiano: ECCO la data del rientro
Come sta il francese
Se sul fronte Mkhitaryan sono attese brutte notizie dagli esami strumentali in programma quest’oggi, a strappare un mezzo sorriso a Cristian Chivu potrebbero essere quantomeno gli ultimi aggiornamenti sul fronte Marcus Thuram. L’attaccante francese, per la prima volta dall’infortunio accusato contro lo Slavia Praga, ieri ha infatti ricominciato a lavorare sul campo.
Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, per i prossimi giorni lo staff interista ha programmato per Thuram un aumento graduale dei carichi di allenamento con l’obiettivo di farlo rientrare in gruppo a partire da giovedì, dunque solamente dopo il match di mercoledì contro la Fiorentina.
Se Tikus riuscirà a portare a termine due sedute complete, allora potrà ottenere il via libera per finire in panchina contro il Verona domenica 2 novembre. In caso contrario, Chivu dovrà attendere la quarta giornata di Champions League del 5 novembre contro il Kairat a San Siro per riabbracciare l’attaccante tra i convocati nerazzurri.