Bergomi furioso: “Mai visto un rigore del genere”

Poche volte negli ultimi tempi si era visto un Beppe Bergomi così arrabbiato durante la trasmissione del Club di Fabio Caressa di ieri sera. L’ex Inter, protagonista anche di uno scontro verbale molto acceso con Alessandro Del Piero, è tornato sull’episodio del rigore concesso al Napoli lo scorso sabato ed ha attaccato duramente l’assistente per la decisione presa.

Bergomi ha prima sottolineato le parole di Chivu: “Mi aspettavo che facessi vedere non Conte ma Chivu, il gigante è lui. Gigante della comunicazione prima della partita, esaltando il lavoro di chi c’era stato prima di lui e dopo non prendendo alibi, un’educazione pazzesca. Siamo in un mondo di incoerenti, quello è il messaggio che deve passare, quello è un gigante in assoluto e noi quei valori qui non li facciamo più passare. Abbiamo parlato di tutti gli episodi, ma ieri sera c’è stato un unicum”.

Poi l’attacco all’assistente Bindoni: “Nel calcio moderno non ho ancora mai visto un calcio di rigore dato da un guardalinee. Poi il Napoli ha vinto con merito, l’Inter finché le partite non si sporcano sa giocare bene a calcio, ma questo non vuol dire vincere le partite e vincere i campionati, perché i difetti strutturali di questa squadra sono così da quattro anni. Finché gioca a calcio è bellissima, non è mai stata la più forte ma è stata la più brava e in Europa va avanti perché gioca un altro calcio”.

Infine, Bergomi ha anche evidenziato alcune criticità viste nell’Inter: “La squadra è sempre quella, con un anno in più. Fa fatica a reggere il confronto fisico, l’Inter aveva puntato su un centrocampista fisicamente forte che non è riuscita a prendere. Serve quello che hai dentro e non ti puoi snaturare, Chivu è giusto che comunichi così”.