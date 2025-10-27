Graziani: “Perché Mariani non poteva arbitrare Napoli-Inter”

Nel corso dell’ultima puntata di Pressing andata in onda ieri sera, si è discusso a lungo dei principali episodi da moviola arbitrale dell’ultima giornata di Serie A. Riflettori puntati ovviamente sul rigore concesso al Maradona lo scorso sabato in favore del Napoli ai danni dell’Inter, su un fallo inesistente di Mkhitaryan su Di Lorenzo.

Un rigore anomalo, soprattutto perché arrivato su segnalazione dell’assistente Bindoni e fischiato con un ritardo di circa 8 secondi dall’arbitro Mariani. In riferimento al direttore di gara, considerato tra i migliori nel panorama italiano, Graziano Cesari ha definito ‘errata’ la sua designazione poiché arrivata a pochi giorni dalla finale del Mondiale U20 diretta proprio dal fischietto della sezione di Aprilia.

Per l’ex arbitro non c’erano i presupposti per affidare a Mariani un match di tale importanza a pochi giorni dal suo ritorno in Italia dal Cile: “E’ una designazione non azzeccata, perché Mariani ha arbitrato la finale del Mondiale U20 in Cile il 20 ottobre. Il 21 ha viaggiato, il 22 è arrivato in Italia e il 26 lo mandi a fare una partita così importante?”.