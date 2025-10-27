Le TRE opzioni di Chivu per sostituire Mkhitaryan

In attesa dell’esito ufficiale degli esami strumentali, ad Appiano Gentile filtra comunque pessimismo in merito alle condizioni di Mkhitaryan. Il centrocampista dell’Inter rimarrà fuori almeno un mese a causa dell’infortunio muscolare riportato nel primo tempo del match contro il Napoli.

L’armeno potrebbe rimanere fuori per parecchio tempo, perdendosi circa 7 partite ufficiali tra cui il derby con il Milan del 23 novembre e la maxi sfida Champions del 26 dello stesso mese in casa dell’Atletico Madrid. Chivu ha quindi adesso bisogno di correre ai ripari e trovare una soluzione all’interno dell’organico per rimpiazzare degnamente Mkhitaryan.

Le alternative nelle mani dell’allenatore chiaramente non mancano, considerata l’abbondanza dei nerazzurri in mezzo al campo. Zielinski sembra essere il primo candidato, come dimostrato anche dall’ingresso in campo al Maradona al posto del compagno infortunato. Sicuramente anche Sucic e Frattesi avranno comunque le loro chance, considerato il calendario fittissimo che vedrà l‘Inter impegnata in campionato nell’infrasettimanale tra due giorni contro la Fiorentina.

Da non escludere, infine, anche una possibile promozione per Andy Diouf. Il centrocampista francese rimane il grande oggetto misterioso dell’ultimo mercato interista, nonostante l’investimento da oltre 20 milioni di euro per strapparlo al Lens. Da qui al ritorno di Mkhitaryan previsto per il mese dicembre, anche per una gestione attenta delle energie in mezzo al campo, il classe 2003 dovrà essere bravo a sfruttare ogni minuto a sua disposizione.