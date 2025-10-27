La Juventus esonera Tudor: scelto il sostituto

Colpo di scena in casa Juventus che questa mattina ha deciso di interrompere il rapporto con Igor Tudor. Manca solo l’ufficialità, anche se è ormai certo l’esonero del tecnico croato. Decisive le tre sconfitte di fila maturate nell’ultima settimana: prima il ko esterno con il Como, poi quello in Champions League con il Real Madrid e ieri sera l’1-0 incassato contro la Lazio all’Olimpico.

Per i bianconeri l’ultima vittoria risale al 4-3 dello Stadium contro l’Inter dello scorso 13 settembre: da quel momento in avanti sono prima arrivati cinque pareggi di fila, per poi chiudere un ciclo da incubo con le ultime tre sconfitte che hanno segnato il destino di Tudor sulla panchina della Juventus.

In attesa di scegliere un successore, la squadra verrà affidata nelle prossime ore a Massimo Brambilla della Next Gen. Al momento i favoriti per il posto da allenatore vengono individuati soprattutto nei nomi di Luciano Spalletti e Roberto Mancini.