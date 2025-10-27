Tegola Mkhitaryan, UFFICIALE l’esito degli esami

Confermando le brutte sensazioni delle ultime ore, questo pomeriggio è arrivato l’esito degli esami strumentali cui si è sottoposto in mattinata Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è era stato infatti costretto a lasciare il campo per infortunio nel primo tempo di Napoli-Inter a causa di un forte fastidio alla coscia sinistra.

Come annunciato dall’Inter con un comunicato ufficiale, si tratta di un risentimento muscolare che terrà ai box Mkhitaryan per almeno un mese: “Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata la settimana prossima”.