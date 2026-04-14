Il rigore concesso al Como nel finale di Como-Inter 3-4 è un errore di arbitro e soprattutto VAR che sarebbe dovuto intervenire. La conferma arriva nell’ultima puntata di Open VAR in cui viene analizzato il contatto tra Nico Paz e Bonny.

Per l’AIA, non c’è imprudenza né contatto falloso nel tentativo dell’attaccante nerazzurro di fermare l’argentino che, calciando, nello slancio colpisce poi proprio l’interista. Non c’erano quindi gli estremi per il rigore chiamato da Aureliano al VAR (e neanche per il calcio di punizione assegnato dall’arbitro Massa) né per il cartellino giallo.

Quello di Como-Inter 3-4 diventa quindi il quarto errore ufficialmente riconosciuto dall’AIA ai danni dell’Inter nella stagione 2025/2026 di Open VAR: il primo era stato il rigore su Di Lorenzo in Napoli-Inter 3-1 del 25 ottobre scorso chiamato dall’assistente arbitrale Bindoni; quindi il rigore non concesso in Inter-Fiorentina 3-0 per fallo di Comuzzo su Pio Esposito; e poi l’intervento di Scalvini su Frattesi nel finale di Inter-Atalanta 1-1 il 15 marzo. Nessun’altra squadra in Serie A ha avuto più errori riconosciuti dall’AIA.

A favore, invece, è stato certificato un solo errore: la seconda ammonizione a Kalulu nel famoso caso con Bastoni in Inter-Juventus 3-2.