14 Aprile 2026

Biasin: “Stagione negativa per Barella? Guardate i numeri!”

Le statistiche del centrocampista sono indiscutibili

Nicolò Barella è finito più volte al centro della polemica nel corso della stagione. A detta di molti tifosi il centrocampista dell’Inter non ha reso ai suoi soliti livelli, apparendo in alcune partite lontano dalla versione migliore. Ma prima con il gol contro la Roma e poi con l’apporto a Como, sembra essere tornato protagonista e aver ritrovato la fiducia. Tra alti e bassi e pareri personali c’è però qualcosa di incontestabile che permette al numero 23 dell’Inter di mettere a tacere le tante critiche ricevute quest’anno con una risposta chiara.

Su X, il giornalista Fabrizio Biasin ha messo in evidenza alcune statistiche che fotografano l’annata del giocatore nerazzurro. “In quella che – a detta di molti – è stata una stagione ‘molto negativa’, Nicolò Barella svetta in una marea di parametri”, si legge.

Barella, difatti, secondo DataMB tra i centrocampista della Serie A è primo per assist, per assist attesi, assist al tiro, passaggi chiave, cross precisi, precisione dei passaggi progressivi, passaggi verso l’area di rigore, passaggi filtranti completati.

E siccome effettivamente quella di Barella è stata una stagione per nulla semplice, la morale è una sola: è fortissimo“, ha concluso Biasin.

Un messaggio chiaro che ridimensiona le critiche. Nonostante le difficoltà e qualche passaggio a vuoto, il centrocampista conferma la sua importanza nello scacchiere nerazzurro.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.