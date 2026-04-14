Una settimana fa l’Inter ha ricevuto dal Giudice Sportivo un’ammenda da 5mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ripetutamente all’allenatore della squadra avversaria cori insultanti”. Il riferimento era ai cori di San Siro in occasione di Inter-Roma.

C’era molta attesa, dunque, tra gli interisti per le decisioni di oggi, in seguito ad un caldo Como-Inter in cui Bastoni, Barella e la delegazione nerazzurra sugli spalti sono stati presi di mira. Come confermato anche dal patron del Como, Suwarso, che si è dissociato dai comportamenti di alcuni de suoi tifosi locali promettendo azioni nei confronti di chi ha leso l’immagine della società.

Nel comunicato ufficiale appena pubblicato dalla Lega Serie A, però, non c’è traccia di ammende o segnalazioni per il Como. E visto anche il clima generato da una serie di decisioni arbitrali contro l’Inter, molti tifosi nerazzurri si stanno chiedendo: perché questa disparità di trattamento?