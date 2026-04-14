Per Stefan de Vrij, arrivato all’Inter nel 2018, queste sono le ultime settimane all’Inter. Il contratto del difensore olandese classe ’92, in scadenza il prossimo 30 giugno, salvo colpi di scena clamorosi non sarà rinnovato. E per La Repubblica c’è già la nuova destinazione pronta: “Andrà all’Al-Sadd”, annuncia il quotidiano.

L’Al-Sadd è la squadra qatariota allenata da Roberto Mancini che nelle scorse ore ha eliminato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, club in cui poteva finire de Vrij a gennaio, agli ottavi di finale della Champions League asiatica.