14 Aprile 2026

De Vrij lascia l’Inter. Repubblica: “C’è già la destinazione”

Il contratto del difensore olandese scade a giugno

Per Stefan de Vrij, arrivato all’Inter nel 2018, queste sono le ultime settimane all’Inter. Il contratto del difensore olandese classe ’92, in scadenza il prossimo 30 giugno, salvo colpi di scena clamorosi non sarà rinnovato. E per La Repubblica c’è già la nuova destinazione pronta: “Andrà all’Al-Sadd”, annuncia il quotidiano.

L’Al-Sadd è la squadra qatariota allenata da Roberto Mancini che nelle scorse ore ha eliminato l’Al-Hilal di Simone Inzaghi, club in cui poteva finire de Vrij a gennaio, agli ottavi di finale della Champions League asiatica.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.