Hakan Calhanoglu è tornato al centro dell’Inter così come resta dentro le notizie di mercato. Dopo un’estate turbolenta che poteva portarlo al Galatasaray, per il centrocampista turco le voci di un possibile trasferimento a Istanbul non si sono mai fermate e ad un anno dalla scadenza del suo contratto nerazzurro ricominciano a farsi istinti.

Ai microfoni del giornalista Fabrizio Romano, però, il suo agente Gordon Stipic esce allo scoperto e annuncia: “Come regola generale, non commento le voci, ma in questo caso è importante per me chiarire i fatti una volta per tutte. Hakan Calhanoglu è sotto contratto con l’Inter fino al 2027 ed è molto felice sia in Italia che all’Inter. Le speculazioni pubbliche su un possibile trasferimento al Galatasaray sono emerse ripetutamente in passato e ora vengono sollevate di nuovo.

I fatti, tuttavia, sono chiari: non ci sono state trattative con il Galatasaray né la scorsa estate né a gennaio. In nessun momento c’è stata una concreta richiesta o indagine. Hakan rimane pienamente concentrato su ciò che conta davvero in questa fase: l’Inter, la lotta per lo Scudetto e il raggiungimento del successo insieme alla squadra. Settimana dopo settimana, attraverso le sue prestazioni, la sua passione e il suo senso di responsabilità in campo, continua a dimostrare la sua qualità e la sua importanza per la squadra, guardando avanti con grande orgoglio e determinazione al prossimo Mondiale, dove guiderà la sua nazione come capitano — una responsabilità che è un onore speciale e significa tutto per lui”.

Occhio ora agli scenari futuri, con Cristian Chivu che punta forte su Calhanoglu e potrebbe spingere non solo alla conferma, ma anche al rinnovo del contratto dell’ex Milan.