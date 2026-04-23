Le operazioni di mercato tra Inter e Sassuolo sono state ricorrenti in molte recenti sessioni di mercato e quella della prossima estate non dovrebbe fare eccezione. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, infatti, l’Inter avrebbe fatto un primo passo concreto per Tarik Muharemovic, trovando una bozza di accordo con l’entourage del giocatore bosniaco. L’intesa prevederebbe un contratto da cinque anni, con cifre già definite nelle linee generali (per lavorare sui bonus e i dettagli ci sarà tempo).

Ma il difensore non sarebbe il solo giocatore neroverde ad interessare. Contemporaneamente, l’Inter sta vagliando tutte le possibilità per acquistare un centrocampista che alla tecnica abbini anche il fisico, e tra i vari profili seguiti anche quello di Ismael Koné piace particolarmente. Nel caso la dirigenza nerazzurra decidesse di affondare anche per lui, è verosimile pensare che nel doppio affare possano essere inserite anche delle contropartite tecniche per abbassare la cifra cash.