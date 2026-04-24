24 Aprile 2026

Non solo Muharemovic per l’Inter. Gazzetta: “Un altro colpo in difesa”

Vento di rivoluzione nel reparto arretrato

L’Inter avanza per Muharemovic, difensore con cui ha sostanzialmente raggiunto un accordo, e deve trattare con il Sassuolo. Il bosniaco però non è l’unico obiettivo per la ristrutturazione del pacchetto arretrato, anzi.

La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea che Muharemovic non basta e nella lista dei preferiti dell’Inter ci sono altri due nomi che militano in Serie A: Mario Gila della Lazio, innanzitutto, che piace anche al Milan e non soltano; e l’altro è Oumar Solet, forte difensore dell’Udinese seguito dallo stesso agente di Calhanoglu che ne sta parlando coi nerazzurri. Entrambi classe 2000, sono nomi da tenere d’occhio per l’estate.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.