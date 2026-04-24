24 Aprile 2026

UFFICIALE – Infortunio Luis Henrique: quante partite salta

Problema muscolare per l'esterno brasiliano

Luis Henrique dopo Inter-Sassuolo

Stop per Luis Henrique. L’esterno brasiliano dell’Inter, partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Como, ha riportato un problema muscolare. Ecco il comunicato ufficiale del club:

Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Il brasiliano sarà costretto a saltare la trasferta a Torino e, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, non sarà a disposizione nemmeno per la sfida casalinga contro il Parma. Lo staff medico nerazzurro monitorerà con attenzione l’evoluzione del quadro clinico prima di stabilire i tempi di recupero definitivi.

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Autore:
Romina Sorbelli

Romina Sorbelli, classe 1996, entra in Passione Inter a settembre 2025 come giornalista e inviata. Dopo aver conseguito la laurea triennale in Comunicazione, prosegue il suo percorso accademico con la laurea magistrale in Giornalismo. Ottiene poi un diploma di specializzazione in Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa. È iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 2023. Si avvicina al mondo del calcio grazie alla sua grande passione per l’Inter, che la porta a viverlo da vicino e a raccontarne il lato più romantico.