UFFICIALE – Infortunio Luis Henrique: quante partite salta

Stop per Luis Henrique. L’esterno brasiliano dell’Inter, partito titolare nella sfida di Coppa Italia contro il Como, ha riportato un problema muscolare. Ecco il comunicato ufficiale del club:

“Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Il brasiliano sarà costretto a saltare la trasferta a Torino e, secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, non sarà a disposizione nemmeno per la sfida casalinga contro il Parma. Lo staff medico nerazzurro monitorerà con attenzione l’evoluzione del quadro clinico prima di stabilire i tempi di recupero definitivi.