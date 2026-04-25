AGI – Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

Secondo quanto riportato dall’AGI, iI designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’.

“Il designatore avrebbe esercitato pressioni su Var e Avar“, scrive La Gazzetta dello Sport.

Tra gli episodi finiti sotto la lente degli inquirenti figura anche una gara che coinvolge i nerazzurri. Si tratta di Inter-Verona dell’8 gennaio 2024.

“Ieri sera, a quanto apprende l’AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta con al centro il campionato 2024-2025 condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione cova dall’estate dello scorso anno sotto le macerie della crisi del calcio italiano e sta esplorando tutte le sue componenti, dagli arbitri alla Figc ai club fino ad arrivare alla giustizia sportiva”, si legge nell’articolo di Manuela D’Alessandro.

“In un invito a comparire inviato nei mesi scorsi a uno degli Avar indagati per concorso in frode sportiva, si fa riferimento alla partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024. L’episodio dubbio è una gomitata del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni al giocatore gialloblu Duda.

Il dialogo tra Michael Fabbri, arbitro, e Luigi Nasca, al VAR, è stato rivelato integralmente nell’incontro di Coverciano: “C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera”, dice Nasca, a cui Fabbri replica: “Ho detto che lui (Duda, ndr) si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!”

Mentre Fabbri è accerchiato dai giocatori del Verona, Nasca rivede le immagini del contatto tra Bastoni e Duda e decide di convalidare il decisivo gol di Frattesi: “Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina (per segnalare potenziali fuorigioco, ndr). Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo. Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”.

L’indagato, “in concorso con altri” avrebbe omesso di chiamare ‘On field review’ al momento del fallo intenzionale di Bastoni commesso in una zona del campo distante dal gioco avrebbe a cui seguiva immediatamente la rete della squadra di casa, decisiva del risultato finale”. Sono diverse le partite del torneo scorso al vaglio degli inquirenti”.

Sarà fondamentale attendere gli sviluppi dell’inchiesta per chiarire eventuali responsabilità.