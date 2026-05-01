1 Maggio 2026

Siani: “So che questo è il budget che darà Oaktree all’Inter per il mercato. E sul portiere…”

Cambia tutto tra i pali?

Durante L’ascia raddoppia in onda sul canale di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani riporta una notizia sul prossimo mercato dell’Inter: “I soldi che dovrebbe mettere a disposizione Oaktree per il mercato estivo sono 40 milioni”.

Successivamente, lo stesso conduttore fa il punto anche sulla questione portiere: “Si va verso l’idea di confermare Martinez, pare che insomma questi soldi non andranno più investiti sul portiere”. Tramonterebbe, così, l’ipotesi di un assalto a Guglielmo Vicario con cui l’Inter ha di fatto già un accordo di massima.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.