1 Maggio 2026
Siani: “So che questo è il budget che darà Oaktree all’Inter per il mercato. E sul portiere…”
Cambia tutto tra i pali?
Durante L’ascia raddoppia in onda sul canale di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fernando Siani riporta una notizia sul prossimo mercato dell’Inter: “I soldi che dovrebbe mettere a disposizione Oaktree per il mercato estivo sono 40 milioni”.
Successivamente, lo stesso conduttore fa il punto anche sulla questione portiere: “Si va verso l’idea di confermare Martinez, pare che insomma questi soldi non andranno più investiti sul portiere”. Tramonterebbe, così, l’ipotesi di un assalto a Guglielmo Vicario con cui l’Inter ha di fatto già un accordo di massima.