Biasin sul mercato dell’Inter: “Player trading e 5-6 via, ma niente rivoluzione. E Bastoni…”

Durante L’ascia Raddoppia sul canale di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Fabrizio Biasin ha fatto il punto sull’Inter parlando anche di mercato: “Bastoni? Il Barcellona pensava di poterlo portare in Spagna per cifre inferiori, l’Inter al momento tiene. Io credo che non sia ancora una cosa sicura, non sai cosa può capitare, ma io credo che sia più facile rivederlo all’Inter l’anno prossimo”.

Quindi aggiunge: “Tanti hanno scritto in questi mesi: ‘beh però sarà poi l’anno della rivoluzione, del cambiamento. Questo lo invocavano anche i tifosi a un certo punto. Assolutamente sì, ed è vero che ci saranno cinque, sei giocatori che sono arrivati per età, per contratti terminati, e quelli li cambieranno. Però loro (in società, ndr) vogliono farti capire che non hanno tutta questa voglia di stravolgere del tutto un gruppo che comunque sia sta dominando il campionato ed è in finale di Coppa Italia. Cioè nella loro testa non devi rifondare, ma devi aggiustare, devi completare. All’Inter mancano un paio di caratteristiche, manca il centrocampista fisico di un certo tipo, il Koné della situazione, manca il Nico Paz della situazione che non vuol dire che arrivano quelli, non credo. Però mancano delle caratteristiche. Io credo che il mercato sarà utile per completare questo tipo di cose”.

Poi Biasin conclude: “Piuttosto evidente che dovrai passare anche dal player trading per forza di cose, perché se pensi che devi prendere almeno un paio di difensori, e uno potrebbe essere Muharemovic. Solo quello, ti costa più di 20 milioni. Per forza di cose poi da qualche parte li deve recuperare”.