Gazzetta fa sognare l’Inter: “Doppio colpo Koné-Jones, si può! E Stankovic…”

La Gazzetta dello Sport, tramite il suo sito, ha pubblicato un aggiornamento di mercato sul centrocampo dell’Inter con un punto della situazione che infiamma i tifosi nerazzurri.

Secondo l’edizione online del quotidiano infatti, non è da escludere un affondo dell’Inter per un clamoroso doppio colpo: Manu Koné, principale candidato in casa Roma per sistemare i conti con la UEFA, e Curtis Jones, in scadenza nel 2027 con il Liverpool. Entrambi profili da tempo nella lista degli obiettivi interisti.

Nel frattempo, sempre secondo La Gazzetta, Hakan Calhanoglu non partirà ed è molto probabile che rinnovi anche il suo contratto, mentre Aleksandar Stankovic sarà riacquistato e sarà poi Chivu a valutarlo in maniera approfondita. Si potrebbe creare quindi una grande abbondanza in mezzo, dove però sono in uscita Mkhitaryan e Frattesi. E occhio a Diouf, il cui futuro è ancora da definire.