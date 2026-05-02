L’Inter torna a pensare seriamente a Curtis Jones. Nome nel radar del club già nella scorsa finestra di mercato invernale. All’epoca si era trattato di un flirt complicato, ora invece lo scenario appare diverso.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club nerazzurro sarebbe pronto a tornare alla carica con maggiore decisione, anche grazie a un contesto che potrebbe favorire l’operazione. Il centrocampista del Liverpool, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2027. Ma soprattutto va tenuto conto della quasi certa uscita di Davide Frattesi, indicato come uno dei primi partenti dell’estate nerazzurra.



“La linea mediana, del resto, ha un partente pressoché certo come Frattesi, con una buona prospettiva di monetizzare, e dovrebbe riproporre un tentativo decisamente più concreto rispetto al flirt “impossibile” di gennaio per portare alla corte di Chivu un giocatore del calibro di Curtis Jones. Complicato, sì, ma decisamente più fattibile nel concreto dopo avere strappato il gradimento del centrocampista che ha solo un anno di contratto residuo a Liverpool, e del suo entourage. Questa volta i nerazzurri ci proveranno con una proposta a titolo definitivo”, si legge.

Il Liverpool sembra disposto ad ascoltare offerte, resta però una trattativa tutt’altro che semplice. Dall’Inghilterra non mancano le pretendenti. Anche l’Aston Villa segue con grande attenzione la situazione ed è pronta a inserirsi con forza.