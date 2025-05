Sorpresa per Inter-Verona: Inzaghi pensa al ritorno in campo

Mancano poche ore a Inter-Verona. Una gara particolare per i nerazzurri, che devono ritrovare la vittoria dopo due sconfitte consecutive in Serie A, per lanciarsi anche al meglio verso il ritorno delle semifinali di Champions League, contro il Barcellona.

Inzaghi è pronto a diversi cambi che possano far rifiatare molti dei titolarissimi e nelle ultime ora c’è un’altra novità che starebbe prendendo piede. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico potrebbe optare per un cambio anche in porta.

Nella rifinitura di oggi, infatti, Inzaghi potrebbe decidere di far tornare in campo dal primo minuto Josep Martinez al posto di Sommer. Lo spagnolo tornerebbe in campo per la prima volta dalla sconfitta nel derby di Coppa Italia. In Serie A, invece, non gioca una partita dall’8 marzo, Inter-Monza 3-2.