Termina 0-0 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia tra Como e Napoli. I partenopei si portano a 70 punti, momentaneamente a +3 sul Milan e a -9 dall’Inter.

Un risultato che fa sì che l’Inter non può vincere il famoso “scudetto dal divano”, poiché non riesce a raggiungere la matematica, ma anche che il confronto tra Sassuolo e Milan sia ininfluente.

Agli uomini di Chivu basterà conquistare un solo punto contro il Parma di Carlos Cuesta per laurearsi campioni d’Italia. Una possibilità che arriva di fronte al pubblico di San Siro, tra le mura di casa, come non accadeva da 37 anni.

Per l’occasione il tecnico nerazzurro punterà sulla formazione migliore. Chivu dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu e Luis Henrique, ma potrà contare sulla presenza del capitano Lautaro Martinez, presente ma in ballottaggio con Pio Esposito. L’altro dubbio da sciogliere è a centrocampo, tra Sucic e Mkhitaryan. Di seguito il probabile undici per Inter-Parma:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito.