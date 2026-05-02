Lo 0-0 tra Como e Napoli concede all’Inter la possibilità di portarsi a un solo punto dalla vetta: ora ai nerazzurri basta un pareggio contro il Parma per centrare il 21° scudetto della loro storia.

A raccontare meglio di chiunque altro l’atmosfera nello spogliatoio ci ha pensato Marcus Thuram. Subito dopo il triplice fischio, l’attaccante francese ha pubblicato una storia su Instagram per esprimere tutto il “godimento” per il passo falso del Napoli.

È bastato un meme, immediato e riconoscibile, per far capire tutto. Il trend è quello di Jon Hamm, celebre per il ruolo in Mad Men, protagonista di uno dei format più virali del momento: il suo ballo sulle note di “Turn The Lights Off” del producer danese Kato.

Ma stavolta il protagonista diventa lo stesso Thuram che si lascia trascinare a ritmo di musica ad occhi chiusi: entusiasmo puro, euforia, o — per dirla come suggerisce il meme — un vero e proprio momento di “godimento” per un‘Inter che ora è davvero ad un passo dal sogno.

https://www.instagram.com/stories/thuram/3888336012762257820?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MTN1b3lhZDN1NzRtbg==