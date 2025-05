Le probabili formazioni di Inter-Verona: turnover TOTALE

Dopo le sconfitte con Bologna e Roma, l’Inter ha bisogno di tornare alla vittoria in campionato per non perdere ulteriore terreno sul Napoli. Nella 35a giornata di Serie A, i nerazzurri affrontano il Verona a pochi giorni dalla sfida di ritorno con il Barcellona. La sfida di San Siro che è in programma sabato 3 maggio alle ore 20.45.

Simone Inzaghi (squalificato per questa gara) pensa anche alla Champions League e prepara un turnover quasi totale, dovendo fare i conti anche con le assenze di Pavard, Calhanoglu e Lautaro Martinez. Dovrebbero essere 8 i cambi rispetto alla gara di mercoledì scorso con il Barcellona: in attacco spazio all’inedita coppia Correa-Arnautovic.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Verona: