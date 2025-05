Inter a rischio sanzione dalla Lega Serie A: cosa succede

L’Inter può rischiare nei prossimi mesi di andare incontro ad una sanzione da parte della Lega Serie A. Questo in seguito alla posizione assunta dal club nerazzurro in occasione dell’ultima Assemblea, nel corso della quale ha espresso parere negativo in merito alla riconferma del formato a quattro squadre anche per la prossima edizione della Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita.

Come ribadito dal Corriere della Sera, l’Inter – tramite l’Avv. Angelo Cappellini – avrebbe fatto sapere di non essere così sicura di prendere parte alla prossima competizione considerato il formato folle in un calendario così denso di impegni. A fronte di questa posizione, sempre secondo il noto quotidiano, la Lega “non assisterebbe in maniera passiva a una eventuale rinuncia da parte dell’Inter: una sanzione sarebbe da mettere in conto”.

Da capire se l’Inter vorrà portare avanti questa sua ‘battaglia’ sul calendario anche nei prossimi appuntamenti in Lega, oppure se deciderà di partecipare alla Supercoppa rispettando quanto già stabilito per la prossima edizione del gennaio 2026.