L’Inter sta pensando di disertare la Supercoppa in Arabia

Dopo l’ufficialità della riconferma del format a quattro squadre anche per la prossima edizione della Supercoppa Italiana che si disputerà in Arabia Saudita, l’Inter ha assunto una posizione sorprendente. A margine dell’ultima Assemblea di Lega, infatti, il legale nerazzurro, l’Avv. Angelo Cappellini, avrebbe espresso dei dubbi in merito alla presenza del club.

Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il noto avvocato avrebbe fatto fatto presente che “l’Inter si riserva di partecipare alla manifestazione in cui gareggiano oltre al Milan anche il Napoli e il Bologna”. Una posizione dura per dare un segnale forte in merito ai troppi impegni di un calendario divenuto quest’anno insostenibile.

L’Inter sembra essere orientata alla gara secca, anche a costo di rischiare di non partecipare alla prossima edizione qualora non riuscisse a difendere il tricolore. Nel caso in cui il club nerazzurro decidesse seriamente di fare un passo indietro, da parte della Lega Serie A sarebbe da mettere in conto una possibile sanzione alla rinuncia.