Inter-Verona, formazioni UFFICIALI: 10 cambi

Tutto pronto San Siro, per Inter-Verona, gara valida per la 35a giornata del campionato di Serie A, fondamentale per tenere vive le speranze Scudetto dei nerazzurri dopo le sconfitta con Bologna e Roma. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma sabato 3 maggio alle 20.45, a pochi giorni dal ritorno delle semifinali di Champions League con il Barcellona.

Inzaghi, squalificato per questa gara, cambia quasi tutta la formazione, dovendo fare i conti con le assenze di Pavard, Calhanoglu e Lautaro Martinez. Ritorna Josep Martinez tra i pali, mentre in avanti ci sarà la coppia Correa-Arnautovic

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Verona, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.