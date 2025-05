L’annuncio a SORPRESA di Farris sul ritorno di Lautaro

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Massimiliano Farris, che sostituirà in panchina lo squalificato Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport per commentare l’imminente sfida Inter-Verona, valida per la 35a giornata di Serie A.

Inter-Verona, le parole di Massimiliano Farris

DAZN

“Turnover massiccio? Noi abbiamo spremuto i ragazzi nella gara con il Barcellona e avevamo bisogno di energie fresche. Vogliamo mantenere viva la corsa Scudetto nonostante la vittoria del Napoli. Ci servirà per capire in che condizioni sono anche gli altri ragazzi. Purtroppo ultimamente abbiamo pagato qualcosa ed è importante pensare al Verona stasera. Poi penseremo alla Champions”.

“Gestione dei titolari? Si deciderà in base alla partita. Dovremo preservare chi ha dato tanto e chi è rientrato da poco dall’infortunio. Non dimentichiamo che Thuram e Dumfries sono rientrati da poco e hanno fatto il possibile per essere disponibili con il Barcellona. Lo stesso farà Lautaro, che ora è infortunato, ma valuteremo di giorno in giorno e cercherà di esserci”.

“Infortunio Lautaro? Né tanto, né poco ottimismo. Non c’è lesione, quindi quando si tratta di elongazione bisogna vedere le capacità di recupero del capitano”.

SKY SPORT

“Cambia che dobbiamo vincere per tornare a 3 punti e tornare a sperare. Non dipende più da noi, noi possiamo rimanere agganciati e vincere”.

“Abbiamo speso tante energie fisiche e mentali e non volevamo mettere a rischio i giocatori di Barcellona. Ci aspettiamo tanto da chi va in campo e ci aspettiamo un’ottima prestazione”.