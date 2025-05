Sky: “Lautaro sta bruciando le tappe”

C’è grande attenzione in casa nerazzurra per le condizioni di Lautaro Martinez in vista del ritorno delle semifinali di Champions League, Inter–Barcellona, in programma martedì 6 maggio. Il capitano nerazzurro deve recuperare dall’elongazione ai flessori della coscia sinistra in meno di una settimana.

La volontà dell’attaccante interista c’è tutta, come confermato da Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport, a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Verona a San Siro, con anche lo stesso Lautaro Martinez presente allo stadio.

Queste le sue parole:

“I segnali ad oggi è che Lautaro Martinez ci sarà martedì. Sta facendo di tutto. Non è semplice, è un problema che richiede una settimana, per far riposare il muscolo e poi lavorarci. Lui sta facendo tutto insieme. Il tempo non è molto, ma c’è la grande volontà e forza di Lautaro Martinez di mettersi almeno a disposizione di Inzaghi. Importantissime le giornate di domani e lunedì. La voglia c’è e lo sguardo quando è arrivato a San Siro è di chi sta provando a bruciare le tappe”.