Gol irregolare e mancato rigore: CAOS su Lecce-Napoli

L’Inter si prepara a scendere in campo contro il Verona, con l’obiettivo di vincere per riportarsi a – 3 dal Napoli, vincente in casa del Lecce a poche ore dal match di San Siro. Una gara, quella del Via del Mare, non priva di polemiche, con due episodi in particolare che stanno facendo discutere.

Il primo riguarda proprio il gol con il quale il Napoli ha vinto la gara. Infatti, come fatto notare da Maurizio Russo, giornalista di calciomercato.it, su X, ci sarebbe una mancata della regola 13 sui calci di punizione, con due giocatori partenopei troppo vicini alla barriere del Lecce sulla conclusione di Raspadori.

👀 #LecceNapoli – Ancora una volta non viene applicata la regola 13 sui calci di punizione. Era già successo in Cagliari-Monza: ci vuole la distanza minima di un metro dalla barriera per convalidare il gol @calciomercatoit pic.twitter.com/A4s1gI4bUw — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) May 3, 2025

L’altro episodio, invece, è fallo di mano da rigore di Spinazzola nell’area di rigore del Napoli, sempre nel primo tempo. Il pallone sbatte sul braccio del difensore azzurro, che sembra essere abbastanza largo. L’arbitro Massa non fischia la massima punizione, tra le proteste. Decisione non cambiata nemmeno dal VAR, dopo silent check.