Le probabili formazioni di Inter-Barcellona: dubbio Lautaro

Dopo il rocambolesco pareggio dell’andata, sarà Inter-Barcellona a decidere chi conquisterà l’accesso alla finale di Champions League. La gara di San Siro, valida per il ritorno delle semifinali è in programma martedì 6 maggio alle ore 21 (qui le informazioni sulla diretta TV di Inter-Barcellona).

Per questa sfida Simone Inzaghi è pronto a puntare su tutti i suoi titolarissimi, ma dovrà convivere fino all’ultimo con due dubbi importanti. Il primo è quello legato a Pavard in difesa, per il quale filtra ottimismo sul recupero; il secondo è quello legato al recupero lampo tentato da Lautaro Martinez. Al momento, è probabile che il compagno di Thuram in attacco sarà Taremi.

Queste le probabili formazioni di Inter-Barcellona: