Durante la festa scudetto il presidente Marotta ha confermato l’interessamento del Barcellona per Alessandro Bastoni, definendolo però ancora “non concreto e superficiale”. In Spagna hanno immediatamente ripreso le parole del numero uno dell’Inter, facendo il punto della situazione.

I quotidiani molto vicini al Barça, in particolare. Mundo Deportivo ribadisce che Bastoni avrebbe scelto i blaugrana come unico club per il quale sarebbe disposto a lasciare l’Inter e starebbe aspettando la mossa dei catalani, con un’offerta ufficiale alla società interista, per poter incontrare i dirigenti e chiedere la cessione. Al tempo stesso, secondo lo stesso quotidiano, il Barcellona avrebbe come priorità il rinforzo in attacco e le cifre per arrivare a Bastoni sono alte: 70 milioni la valutazione, che potrebbero scendere a 50, si legge. Il quotidiano Sport aggiunge che da Barcellona si aspettavano “maggiore collaborazione” da parte del giocatore, che avrebbe dovuto forzare la mano chiedendo la cessione per agevolare la trattativa.