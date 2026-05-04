4 Maggio 2026

Dalla Spagna – Bastoni, Barcellona ‘deluso’: “Ci si aspettava più collaborazione”

Marotta conferma l'interesse ma non si sbilancia

Alessandro Bastoni (@Depositphotos)

Durante la festa scudetto il presidente Marotta ha confermato l’interessamento del Barcellona per Alessandro Bastoni, definendolo però ancora “non concreto e superficiale”. In Spagna hanno immediatamente ripreso le parole del numero uno dell’Inter, facendo il punto della situazione.

I quotidiani molto vicini al Barça, in particolare. Mundo Deportivo ribadisce che Bastoni avrebbe scelto i blaugrana come unico club per il quale sarebbe disposto a lasciare l’Inter e starebbe aspettando la mossa dei catalani, con un’offerta ufficiale alla società interista, per poter incontrare i dirigenti e chiedere la cessione. Al tempo stesso, secondo lo stesso quotidiano, il Barcellona avrebbe come priorità il rinforzo in attacco e le cifre per arrivare a Bastoni sono alte: 70 milioni la valutazione, che potrebbero scendere a 50, si legge. Il quotidiano Sport aggiunge che da Barcellona si aspettavano “maggiore collaborazione” da parte del giocatore, che avrebbe dovuto forzare la mano chiedendo la cessione per agevolare la trattativa.

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Autore:
Lorenzo Polimanti

Lorenzo Polimanti, classe 1991, nel 2011 entra a far parte di Passione Inter e dal 2013 ne è responsabile editoriale. Laureato in Scienze della Comunicazione, master in social media marketing, dal 2015 è iscritto all’ordine dei giornalisti. Appassionato di calciomercato e dati, è il volto del canale YouTube di Passione Inter, il più seguito sull’Inter.