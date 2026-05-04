Quote e pronostici Lazio-Inter: antipasto di Coppa Italia

La corsa Scudetto ormai non ha più nulla da dire: grazie alla vittoria per 2-0 ottenuta la scorsa giornata contro il Parma, l’Inter è già matematicamente campione d’Italia. Ora restano tre partite da giocare, ma la prossima contro la Lazio ha un’importanza ulteriore. Si tratta infatti dell’antipasto della finale di Coppa Italia, che si giocheranno sempre biancocelesti e nerazzurri il prossimo mercoledì 13 maggio.

Scommessa consigliata: GOL

Sia Lazio che Inter si preparano per una finale di Coppa Italia a cui entrambe tengono tantissimo. Inoltre, tanto biancocelesti che – soprattutto – nerazzurri non hanno più obiettivi in Serie A. Potrebbe quindi uscirne una partita giocata a mente sgombra, più aperta e spettacolare.

Le quote di Lazio-Inter

Queste le principali quote di Lazio-Inter proposte da Betsson, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

1 X 2 4.50 3.60 1.75 Bet365

OVER 2.5 UNDER 2.5 1.80 2.00 Bet365

GOL NO GOL 1.72 2.05 Betsson

1X 1-2 x2 2.00 1.25 1.20 Snai

Probabili formazioni Lazio-Inter

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.

Dove vedere Lazio-Inter: diretta tv e streaming

Lazio-Inter verrà trasmessa sabato 9 maggio alle ore 18:00 in diretta TV esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Lazio-Inter sarà visibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.