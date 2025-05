Quando si gioca Inter-Barcellona, ritorno semifinali Champions League

In seguito al pareggio dell’andata per 3-3 dello stadio Olimpico di Montjuic, Inter e Barcellona si giocano la qualificazione a San Siro nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League di martedì 6 maggio 2025 alle ore 21.00. In caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La squadra che otterrà la qualificazione si scontrerà nella finalissima di Monaco di Baviera il prossimo sabato 31 maggio contro la vincente tra Paris Saint Germain e Arsenal.

Inter-Barcellona, dove vederla: Sky o Prime Video?

La sfida tra Inter e Barcellona sarà visibile in diretta televisiva su Sky e gratis su TV8. Nel primo caso il match verrà trasmesso sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251), mentre TV8 trasmetterà l’incontro gratuitamente sul canale 8 del digitale terrestre. Inter-Barcellona, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.

