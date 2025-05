L’Inter piazza il colpo per il Mondiale per Club: c’è l’accordo

Arrivano novità importanti sul futuro dell’Inter. Con il Mondiale per Club ormai dietro l’angolo e la possibilità di una finestra di mercato aggiuntiva prima della competizione, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per provare a rafforzare la rosa già per il viaggio negli Stati Uniti. Il colpo Sucic è pensato in quest’ottica, così come una nuova opzione che potrebbe concretizzarsi a breve.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter avbrebbe trovato l’accordo con Luis Henrique per un contratto quinquennale, con l’intesa anche sulle cifre dell’ingaggio. Rimane da definire, invece, la trattativa con l’Olympique Marsiglia, anche se nelle ultime ore si sarebbero fatto importanti passi avanti.

L’obiettivo dell’Inter è quello di ridurre il gap, rispetto alla richiesta di 30 milioni del club francese, in poco tempo, in modo da chiudere l’operazione in tempo proprio per regalare a Inzaghi il giocatore per il Mondiale per Club. Non solo, i nerazzurri vorebbero anche evitare potenziali inserimenti di squadre concorrenti, come la Juventus, che avrebbe iniziato a informarsi su Luis Henrique.