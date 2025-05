Nuovo sondaggio in difesa: l’Inter sfida la Premier League

L’Inter si sta preparando a un calciomercato importante per la prossima estate, con rinforzi che dovrebbero arrivare in ogni reparto. La difesa è sicuramente uno di quelli più attenzionati dalla dirigenza nerazzurra, che in queste settimane sta valutando diverse opzioni.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si sarebbe aggiunto un nuovo nome alla lista dei possibili obiettivi. L’Inter, infatti, avrebbe fatto un primo sondaggio per Koni De Winter del Genoa.

Sarebbe solo un primo passo da parte dell’Inter, che dovrebbe sfidare alcuni club di Premier League che avrebbero chiesto informazioni proprio per il classe 2002 belga. Da capire, allora, se la trattativa prenderà piede nelle prossime settimane.