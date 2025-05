Caos Mondiale per Club, squadra già eliminata: cosa cambia

Manca poco più di un mese alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club, ma la competizione ha già subito uno scossone importante. Una delle 32 squadre qualificate alla competizione insieme all’Inter, infatti, è già state eliminata ufficialmente. Si tratta del Club Leon.

La società messicana era stata esclusa a marzo dalla Commissione d’Appello della FIFA insieme al Pachuca, per il problema della multiproprietà. Tuttavia, mentre la seconda è stata ammessa al Mondiale dopo il ricorso, il Club Leon è stato definitivamente estromesso.

La FIFA dovrà trovare ora una nuova squadra. Come riportato da TuttoMercatoWeb, la soluzione potrebbe essere un play-off tra tra Los Angeles FC e Club America. I primi sono i vicecampioni della Concacaf Champions League 2023, (vinta proprio dal Club Leon), mentre i secondi sono la miglior squadra della Concacaf nel ranking per il Mondiale per Club.