Inter-Barcellona, il supercomputer PREVEDE chi passa il turno

Dopo il pareggio per 3-3 della gara d’andata, questa sera Inter-Barcellona sarà una partita ancora del tutto aperta e in bilico perché sarà una sorta di finale da dentro o fuori. Dovrà infatti uscire un vincitore dai 90 minuti del match di San Siro e qualora non bastasse la sfida proseguirà con i supplementari più eventuali rigori.

Il supercomputer di Opta ha calcolato con i suoi algoritmi quale squadra tra Inter e Barcellona ha più chance di prendersi un posto in finale di Champions League. Da questa analisi dei dati ne è merso che siano i blaugrana la squadra favorita per raggiungere la finale, con una probabilità del 56% di avanzare.

I nerazzurri invece si fermano al 44% di possibilità secondo Opta: si tratta quindi di un confronto abbastanza equilibrato ma in cui gli spagnoli vengono visti come favoriti. All’interno dei 90 minuti, l’Inter ha il 33% di chance di vincere mentre il Barcellona si assesta sul 42,7%: infine il pareggio ha il 24,3% di probabilità di verificarsi.