Trevisani svela: “Dumfries e Thuram non potevano giocare”

L‘Inter in questi giorni è costretta a fare i conti con gli infortuni di tanti giocatori che devono essere gestiti per riuscire ad essere a disposizione negli appuntamenti più importanti come quello odierno contro il Barcellona per la semifinale di Champions League. Da qui si spiega anche la grande gestione di Inzaghi che col Verona sabato ha cambiato tutta la squadra.

Questa sera contro il Barcellona non ci sarà Pavard ma dovrebbe scendere in campo dal 1′ un Lautaro Martinez che stringerà i denti dopo l‘infortunio muscolare di una settimana fa. Secondo quanto sostenuto da Riccardo Trevisani in una delle ultime live di Cronache di Spogliatoio, anche Dumfries e Thuram non sono affatto al meglio e all’andata non avrebbero dovuto giocare.

“Lautaro giocherà al ritorno ma al 13-14% della sua condizioni. Anche all’andata Lautaro e Dumfries in un concetto medico di base non avrebbero potuto giocare. Sono stati spinti dalle condizioni generali di allenatore, staff, tifo e la loro voglia di giocare ma non erano al meglio. Anche Lautaro lo vedremo in campo ma speriamo di non vederlo uscire infortunato”, spiega il noto giornalista romano.