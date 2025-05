Inter-Barcellona, ipotesi rigori: chi sarebbe favorito

Mancano ormai poche ore a Inter-Barcellona, gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League e davanti a uno stadio Giuseppe Meazza completamente esaurito e da record d’incassi, è tutto in bilico. Il pareggio per 3-3 dell’andata non ha infatti fatto pendere l’ago della bilancia da nessuna delle due parti e per questo stasera sarà tutto aperto.

Non si può infatti nemmeno escludere che la partita possa concludersi ai calci di rigore vista la parità dei primi novanta minuti. La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza quelli che sono i favoriti per provare a decidere dal dischetto questa sfida tra Inter e Barcellona, oltre ovviamente ai portieri che saranno molto importanti.

Sia Sommer che Szczesny sono due portieri che hanno parato diversi rigori in carriera e potrebbero essere decisivi anche stasera. Al netto di sostituzioni o imprevisti, l’Inter potrebbe presentarsi dal dischetto con 5 tiratori come Calhanoglu, Acerbi, Barella, Zielinski e Taremi mentre il Barcellona potrebbe rispondere con Raphinha, Inigo Martinez, Pedri, Lewandowski e Fermin Lopez.