Inter-Barcellona, le formazioni UFFICIALI: la scelta su Lautaro

Tutto pronto a San Siro, per Inter-Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions League. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma martedì 6 maggio alle 21.00 e che vede i nerazzurri ripartire dal pareggio per 3-3 dell’andata.

Simone Inzaghi riparte proprio dagli uomini della gara in terra spagnola, dopo l’ampio turnover dell’ultima gara di campionato. Inzaghi non recupera Pavard, mentre ci sarà Lautaro Martinez, che scenderà in campo da titolare. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Barcellona, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.