Inzaghi: “Lautaro giusto che giochi. Ci credo tanto”

Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Barcellona, gara di San Siro valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, che potrebbe valere l’accesso alla finale di Monaco.

Inter-Barcellona, le parole di Simone Inzaghi

“Lautaro ieri ha fatto un buon allenamento, le sensazioni sono state buone. C’è stato un indolenzimento e non uno stiramento, ha fatto tutta la rifinitura molto bene. Lui è il nostro capitano ed è giusto che giochi”.

“Dovremo essere molto bravi, lavorare di squadra e fare come all’andata, sapendo che hanno giocatori importanti e cercheremo insieme, come in tutti questi anni, di limitarli il più possibile”.

“Ci credo tanto, perché abbiamo fatto una grandissima cavalcata e all’andata è finita in pareggio. Davanti ai nostri tifosi, vogliamo regalargli questo sogno. Sappiamo che ci sono difficoltà, ma ci proveremo con tutte le nostre forze”.