Inter-Barcellona, Marotta: “Momenti indimenticabili”

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Barcellona, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League, il presidente nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in diretta dallo stadio San Siro.

Inter-Barcellona, le parole di Beppe Marotta

“Sicuramente è un’emozione particolare. Le altre semifinali della mia carriera hanno coinciso con una finale e speriamo possa ripetersi questa esperienza”.

“Questa annata è molto positiva a livello economico, ma una squadra di calcio deve prima di tutto competere e vincere. Lo stiamo ancora facendo in questa stagione. A livello di sostenibilità, questa stagione sarà appagante”.

“Importante sarà l’aspetto motivazionale. Questa partita è come una finale, perché è come se si partisse da 0-0 non essendoci più la regola del gol in trasferta. Entrambe le squadre lo meriterebbero. Credo che la determinazione, accanto alla qualità tecnica, tattica e agonistica, sarà molto importante. Noi ci siamo e saremo supportati da uno splendido pubblico”.

“Sono momenti indimenticabili, serate splendide, per noi e tutto il movimento calcistico italiano. Per noi è un orgoglio”.