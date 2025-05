Calhanoglu diffidato e ammonito: cosa succede ora

Primo tempo ad altissima intensità in Inter-Barcellona, ritorno delle semifinali di Champions League. A San Siro, i nerazzurri stanno provando a fronteggiare con grande coraggio la pressione della squadra catalana, non risparmiandosi anche qualche contrasto molto fisico.

In uno di questi è stato ammonito Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco era diffidato, ma in ogni caso non sarebbe costretto a saltare l’eventuale finale di Champions League a Monaco, come specificato dal regolamento UEFA.

Un giocatore, infatti, può essere squalificato “solo in seguito a un cartellino rosso. Poiché la conta dei cartellini gialli viene azzerata al termine dei quarti di finale, anche se un giocatore viene ammonito in entrambe le partite di una semifinale, non può essere sospeso per la finale”.