La cronaca in diretta di Inter-Barcellona: segui la partita live

Il 6 maggio 2025 è in programma Inter-Barcellona, gara valida per il ritorno delle semifinali di Champions League. A San Siro i nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per conquistare la qualificazione, dopo il pareggio per 3-3 dell’andata.

Cronaca live Inter-Barcellona: segui il ritorno delle semifinali di Champions League

Il calcio d’inizio sarà alle ore 21.

Le formazioni ufficiali di Inter-Barcellona

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-3-1): 25 Szczęsny; 24 Eric Garcia, 2 Cubarsí, 5 Iñigo Martínez, 35 Gerard Martin; 21 De Jong, 8 Pedri; 19 Yamal, 20 Dani Olmo, 11 Raphinha; 7 Ferran Torres.

A disposizione: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 9 Lewandowski, 10 Fati, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 32 Fort, 44 Farré, 45 Darvich.

Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Arbitro: SZYMON MARCINIAK (POL)

Assistenti: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (POL)

Quarto ufficiale: Paweł Raczkowski (POL)

VAR: Dennis Higler (NED)

Assistente VAR: Pol van Boekel (NED)