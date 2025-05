Inter-Barcellona, San Siro fa la storia: è RECORD di sempre!

Inter-Barcellona fa la storia. A San Siro, infatti, il ritorno delle semifinali di Champions League, stabilisce un nuovo record per quanto riguarda gli incassi. Merito del pubblico nerazzurro che ha dato una grandissima dimostrazione di affetto, per aiutare la squadra a provare a raggiungere un traguardo storico.

Sono 75.504 gli spettatori presenti allo stadio per il big match di San Siro, con un incasso complessivo lordo da 14.675.293 milioni di euro. Una cifra che stabilisce il primato assoluto in tutte le competizioni per l’Inter e per il calcio italiano, battendo il derby con il Milan di Champions League del 2023 e la sfida dell’anno scorso contro l’Atletico Madrid, agli ottavi di finale.