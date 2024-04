Con quello di lunedì scorso, che verrà per sempre ricordato come il derby della seconda stella, l’Inter ha totalizzato ben sei vittorie consecutive negli ultimi sei incroci disputati contro il Milan. Un dominio schiacciante che porta la firma di Simone Inzaghi, tecnico che nel triennio nerazzurro è cresciuto tantissimo negli scontri diretti.

L’ultima vittoria rossonera in una stracittadina risale infatti al 3 settembre 2022, quando a San Siro vinse per 3-2 in occasione della quinta giornata del campionato 2022/23. A distanza di quasi due anni, su Passione Inter andiamo a rivedere com’era il mondo l’ultima volta che il Milan ha vinto un derby contro l’Inter.

Rimanendo nel mondo del calcio, l’Argentina non si era laureata campione del mondo e Leo Messi non aveva ancora conquistato il suo ottavo Pallone d’Oro. In Italia, il Napoli si trovava a quota due scudetti in bacheca e Luciano Spalletti non aveva ancora preso il posto di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale Italiana. Cristiano Ronaldo si apprestava a disputare il Mondiale in Qatar da calciatore del Manchester United e non sapeva che il suo futuro sarebbe proseguito in Arabia Saudita. Silvio Berlusconi non era ancora vivo ed aveva da pochi mesi ottenuto una storica promozione in Serie A alla guida del Monza.

Il mondo dello sport italiano dall’ultimo derby vinto dal Milan ad oggi ha conosciuto imprese storiche. La Moto GP è stata ‘italianizzata’ dal doppio titolo mondiale di Pecco Bagnaia e dalla sua Ducati, mentre proprio il rossonero Sinner – che allora era ancora numero 15 al mondo e non aveva mai vinto un titolo del Grande Slam – ha riportato il tennis italiano al centro del mondo: prima con la vittoria della Coppa Davis a 47 anni di distanza dall’ultima volta, poi con la conquista dell’Australian Open lo scorso gennaio 2024.

Al 3 settembre 2022, inoltre, la Regina Elisabetta era viva, l’Italia non aveva ancora avuto il primo Presidente del Consiglio donna della sua storia, Elon Musk non aveva acquistato le quote di maggioranza di Twitter cambiandogli nome in ‘X’, Matteo Messina Denaro si trovava ancora in fuga e lo Stato di Israele non aveva dichiarato guerra ad Hamas.