Dybala è davvero tanto fragile? E cosa può dare all’Inter?

Che l'Inter voglia cercare un affondo per portare a Milano Paulo Dybala a parametro zero è ormai cosa nota a tutti. Il fantasista argentino, in rottura totale con la Juventus, non rinnoverà il proprio contratto con i bianconeri e potrà accasarsi dal miglior offerente. In molti però storcono il naso: Dybala ha infatti dimostrato negli anni di essere molto fragile e soggetto a infortuni muscolari. Inoltre per alcuni non sarebbe di facile inserimento in un 3-5-2 classico e il suo rendimento sarebbe troppo altalenante per fare la differenza. Vediamo quindi, con l'ausilio dei numeri, se quanto sostenuto dai suoi detrattori è vero o meno. Per farlo prenderemo in esame le ultime 5 stagioni del numero 10 della Juventus.

CONCLUSIONI

Risulta evidente come, a parte nelle ultime due annate che sono state piuttosto travagliate, Dybala non sia un giocatore perennemente rotto come vogliono far credere alcuni. Certo, sono emerse delle fragilità strutturali importanti, ma non gravi come si vuole far credere. Tolta la stagione scorsa infatti, è sempre riuscito a mantenere minutaggi discreti e a giocare un elevato numero di partite. Quella in corso, ancora da terminare, non fa molto testo, con i problemi relativi al rinnovo che potrebbero avere indirettamente allungato i tempi di recupero per infortuni di minore entità. Una cosa è certa: tra Correa e Sanchez a mezzo servizio per gli infortuni, forse è meglio a questo punto avere in rosa un Dybala a singhiozzo che, quando è in campo e non in infermeria, accende molto spesso la luce con giocate da fuoriclasse.